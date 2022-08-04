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​Наталья Комарова поговорит с жителями Пыть-Яха в комбинированном онлайн- и оффлайн-режиме

Губернатор Югры посвятит прямой эфир проблемам и вопросам из Пыть-Яха

​Наталья Комарова поговорит с жителями Пыть-Яха в комбинированном онлайн- и оффлайн-режиме
Фото t.me/komarova_ugra

В пятницу, 5 августа, Наталья Комарова проведет очередной прямой эфир, посвященный вопросам из конкретного муниципалитета. На минувшей неделе это был Нефтеюганский район, а сейчас – Пыть-Ях.

«Приглашаю жителей Пыть-Яха 5 августа в 12:00 в Детскую школу искусств (ул. Микрорайон 1, 12А) на прямую линию, – написала Наталья Комарова в своих социальных сетях. – За час до встречи в здании начнут работу консультационные площадки – можно будет задать вопросы главе города Александру Морозову, сотрудникам администрации и отраслевых ведомств, получить ответ на месте. Площадки будут работать во время встречи и после нее до последнего вопроса. На встрече обсудим вопросы развития города, оценим результаты исполнения поручений губернатора, основанных на ваших запросах».

Как рассказал департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, такой формат – новшество для региона. Впервые вопросы можно будет адресовать муниципальной власти до эфира, затем обратиться к губернатору, а потом продолжить обсуждать проблемы и пути их решения после завершения онлайн-части.

Впрочем, никто не отменял стандартную процедуру сбора вопросов и предложений в режиме онлайн – их можно оставлять в комментариях к соответствующим постам в соцсетях Натальи Комаровой. Даже те, которые не попадут в основную программу эфира, обязательно отправятся к ответственным лицам в администрацию Пыть-Яха, правительство Югры и Центр управления регионом.

Трансляция будет проходить в аккаунтах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в группе региона «Югра» во «ВКонтакте». Начало в 12:00.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 170, комментариев: 0
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