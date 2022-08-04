16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2374   EUR  61,1243  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Подросткам из-за рубежа покажут, как добывается нефть в ХМАО

Подростки из Германии, Танзании и Израиля встретятся с Натальей Комаровой

Подросткам из-за рубежа покажут, как добывается нефть в ХМАО

44 подростка из 11 стран приедут в Югру по приглашению Россотрудничества в рамках программы «Здравствуй, Россия!». Это молодые соотечественники из Германии, Танзании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Армении, Беларуси, Польши, Таджикистана, Израиля и Казахстана, которые победили в конкурсах на знание российской истории, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

«Помимо насыщенной культурной программы участников проекта познакомят с инновационным потенциалом автономного округа. У ребят будет возможность посетить Технопарк высоких технологий, где они увидят процесс изготовления полезного питания из местных дикоросов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также подростков из-за рубежа ожидает посещение объектов Газпромнефть-Хантос, где они увидят процесс добычи и переработки нефти. Кроме того, юные соотечественники встретятся с губернатором Югры Натальей Комаровой. Вместе они примут участие в международной эстафете высадки деревьев «Сад Дружбы» и проведут «Фестиваль дарения», где обменяются сувенирами, сделанными своими руками.

Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников с 2014 года. Ежегодно в страну приезжает свыше 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:41, просмотров: 232, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 4 августа 989
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 904
  3. Сургутским врачам удалось сохранить поврежденное легкое девушке, упавшей с седьмого этажа 759
  4. ​Не дальше своего носа 758
  5. 72-летний водитель «Волги» остался без ног после ДТП в Сургуте 669
  6. Полиция ищет подростков, что сбежали из реабилитационного центра под Сургутом 648
  7. Российскую сеть KFC ожидает ребрендинг 580
  8. Почему важно чипировать собаку? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 537
  9. Спасатели вывели из леса потерявшуюся югорчанку 523
  10. В Ханты-Мансийске избитый отверткой таксист остался без денег и телефона 388
  1. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2052
  2. Сургутяне стали сильнее интересоваться услугами проституток 1825
  3. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 1804
  4. Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения 1790
  5. ​Мы в этом живём 1747
  6. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 1614
  7. ​Внедрение КРТ — прекрасно. Но улучшится ли реально строительная политика, или чиновники просто поменяют вывеску? 1582
  8. В Сургуте открылся платный пляж 1519
  9. В Югре нашли тело утонувшего при спасении детей мужчины 1489
  10. Администрация Сургута показала, как будут выглядеть новые заборы 1464
  1. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 5506
  2. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4529
  3. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4357
  4. У кого что болит 4117
  5. Лебединая верность 4117
  6. Кондаковы 3831
  7. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 3822
  8. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3408
  9. ​Сургут хорошеет. Местами 2713
  10. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 2640

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика