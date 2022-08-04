Силовой турнир в Лянторе соберет самых могучих мужчин страны

Турнир по силовому экстриму пройдет в Лянторе Сургутского района в начале сентября. Шоу состоится на главной площади города при поддержке региональной общественной организации «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет», сообщил инструктор-методист по физической подготовке КСК «Юбилейный» Александр Зинец.

«Нефтяники приготовили для турнира самую тяжелую покрышку, что у них была - весом 400 кг. Участники будут переворачивать ее пять раз. А также в программе поднятие бревна, удержание гигантского молота и многое другое», - рассказал Зинец «Вестнику Сургутского района».

Спортсмены, по его словам, приедут из Курганской, Тюменской и Свердловской областей и ЯНАО. Сам Александр, один из сильнейших атлетов России по силовому экстриму, также примет участие в турнире.