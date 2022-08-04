Свыше 20 тысяч гектаров охвачено лесными пожарами в ХМАО

По состоянию на утро 4 августа площадь лесных пожаров в Югре превысила 21 тыс. га, это более чем на треть за сутки. Охваченная огнем площадь увеличилась на 5,5 тыс гектаров, по сравнению с данными за 3 августа.

«Зарегистрировано 49 лесных пожара на площади 22209,6 га, ликвидировано 4 очага на площади 1131,0 га. Возникло 6 на площади 53,3 га, действует 45 пожаров на площади 21078,6 га, из них локализовано 7 пожаров на площади 2715,8 га», ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.