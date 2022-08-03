Югорчанка заблудилась в лесу, но ее нашли спасатели

В лесу Октябрьского района потерялась женщина. На поиск югорчанки незамедлительно выдвинулась поисково-спасательная группа.

«Спасатели организовали поиски методом прочесывания лесного массива. При этом женщина постоянно поддерживала связь со спасателями по телефону. Спустя полчаса пострадавшую обнаружили. Она находилась в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась. Спасатели доставили женщину в город», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

«Центроспас-Югория» напоминает, если вы собрались в лес:

- наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев;

- зарядите и пополните баланс сотового телефона;

- предупредите родственников о своих планах, обозначьте им место сбора дикоросов и время возвращения. При изменении маршрута, места сбора дикоросов оповестите об этом родственников;

- С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, запас продуктов и воды. Если постоянно принимаете какие-либо медикаменты, желательно взять их с собой;

- запоминайте дорогу, помечайте ориентиры.