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Повышенное содержание угарного газа и сероводорода обнаружили в ХМАО из-за лесных пожаров

Превышение ПДК по угарному газу в воздухе в Нягани установили санврачи

Повышенное содержание угарного газа и сероводорода обнаружили в ХМАО из-за лесных пожаров
администрация Нягани / vk.com

Превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода), сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам 2,5 и 10 выявили санврачи в ходе исследования воздуха в Нягани на наличие вредных вещества. Исследования проводились в 4 точках города в связи с осложненной лесопожарной обстановкой. Из-за лесных пожаров в городе наблюдается сильное задымление.

«По результатам исследований установлено превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода), сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам 2,5 и 10», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Нягани.

Там добавили, что, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 по 8 августа на территории Югры прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Жителям Нягани настоятельно рекомендуется:

  • воздержаться от междугородних поездок на автотранспорте;
  • воздержаться от выхода на водоёмы;
  • проверить наличие и готовность к использованию осветительных фонарей;
  • сделать необходимый запас воды;
  • произвести и контролировать зарядку батарей мобильных телефонов;
  • ограничьте выход из зданий, лучше находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль и не оставлять без присмотра детей.
Чтобы не допустить пожаров:
  • не допускать разведение костров, мангалов и т.д., соблюдать меры пожарной безопасности при курении и обращении с открытым огнем;
  • не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы;
  • не оставлять без присмотра затопленные печи, не допускать к присмотру за отопительной печью детей, не перекаливать отопительные печи.

«В Нягани продолжает действовать режим ЧС! Во время действия режима чрезвычайной ситуации гражданам запрещено посещать лесополосу. В случае обнаружения пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону «112», «01», сообщить фамилию, имя, отчество, и адрес возникновения пожара», - подчеркнули в администрации города.


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03 августа в 17:26, просмотров: 767, комментариев: 0
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