Югорчанку, лишившую свободы своего собутыльника, приговорили к колонии

Вступил в силу приговор Нижневартовского горсуда в отношении 37-летней местной жительницы. Она признана виновной в ряде преступлений: незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении чужого имущества и истязании, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в ноябре 2020 года югорчанка пригласила друга в гости к своему знакомому на дачу в СОНТ «Огородник-81» в Нижневартовске. После распития алкоголя между ними произошел конфликт.

«Хозяин дачи обмотал цепью шею потерпевшего, связал ему руки. До утра женщина с приятелем истязали гостя, угрожали ему расправой. Когда мужчина попытался со своего мобильного телефона позвонить и попросить помощи у брата, подсудимая выхватила телефон и сломала его», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Злоумышленники освободили мужчину лишь после того, как тот пообещал приобрести алкоголь.

Нижневартовский горсуд приговорил злоумышленницу к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО оставила жалобу без удовлетворения.

Отмечается, что соучастника женщины к уголовной ответственности привлекли ранее, поскольку югорчанка после совершения преступления скрылась и находилась в розыске.