В Мегионе двое югорчан попытались угнать авто со спящим хозяином

В Мегионе задержали двух подозреваемых за угон автомобиля со спящим хозяином внутри. Молодые угонщики представились якобы сотрудниками «наркоконтроля» чтоб доехать до Нижневартовска, чего им сделать не удалось.

«Злоумышленники придумали историю и представились, что они якобы сотрудники наркоконтроля и пострадавший подозревается в хранении наркотиков, поэтому они направляются в Нижневартовск. Проезжая мимо магазина, владелец автомобиля попросил остановиться, чтобы купить воды. Когда он зашел в торговую точку, злоумышленники скрылись с места, а мужчина обратился в полицию», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Стоит отметить, что угонщики припарковали авто на парковочное место во дворе хозяина, поэтому поисков угнанной машины удалось избежать. Однако избежать наказания злоумышленникам не удастся, они находятся под подпиской о невыезде.