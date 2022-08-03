Режим ЧС вернули в Югре из-за лесных пожаров

В Югре со 2 августа вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Ранее аналогичный режим вводился 22 июля, но уже 29 числа был отменен, поскольку, по оценке властей, ситуация с пожарами в лесах стабилизировалась.

О повторном вводе режима ЧС накануне объявил первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов. По его словам, населенным пунктам и объектам экономики региона ничего не угрожает, но обстановка с пожарами в Нягани, Березовском и Октябрьском районах остается напряженной.

По состоянию на 2 августа в лесах ХМАО действовало 38 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. гектаров. За неделю охваченная огнем площадь увеличилась почти в 3 раза. Один из крупных пожаров (на площади 252 гектара) продолжается на территории природного заповедника «Малая Сосьва» в Советском районе.

Всего с пожарами в ХМАО борются 865 сотрудников авиабазы, МЧС, «Центроспаса-Югории», арендаторов лесных участков и добровольцев, задействовано 35 единиц техники. Накануне власти округа приняли решение о привлечении дополнительных воздушных судов с водосливными устройствами, а также увеличении сил и средств для тушения пожаров за счет арендаторов лесных участков.

Между тем жители отдельных районов Югры, наиболее пострадавших от лесных пожаров, жалуются на сильное задымление и смог. Много жалоб поступает от жителей Нягани. По словам людей, город накрыло смогом, на улице и в квартирах практически невозможно дышать. Горожане просят администрацию Нягани принять кардинальные меры по ликвидации пожаров.