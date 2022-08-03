886 человек болеют коронавирусом в ХМАО

За минувшие сутки в 14 муниципалитетах Югры выявлено 75 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте и Ханты-Мансийске – по 15, Нижневартовске – 14, Югорске и Мегионе – по 6, в остальных муниципалитетах – от 1 до 3 случаев.

«На момент выявления у 73 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - обнаружена пневмония», - сообщили в окружном оперативном штабе, уточнив, что ковидом в ХМАО на этот момент болеют 886 человек.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло в ХМАО 212 796. Выздоровели за весь период 209 352 человека, умерли 2 558 пациентов.