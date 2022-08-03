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Двое югорчан попытались переплыть реку Конда: один погиб, другого удалось спасти

Югорчанин погиб при попытке переплыть реку Конда в Урае

Двое югорчан попытались переплыть реку Конда: один погиб, другого удалось спасти
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

Мужчина погиб при купании в реке Конда в Урае. Трагедия произошла днем накануне, 2 августа. По данным ГИМС МЧС по ХМАО, двое приятелей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, поплыли на противоположный берег реки. Одного из пловцов заметили в ходе патрулирования спасатели. Они помогли мужчине выбраться из воды, а затем доставили его на берег.

После этого спасатели отправились на поиски второго пловца. Мужчину обнаружили в 20-30 метрах от правого берега, он находился без сознания на поверхности воды. Спасатели доставили его на берег и до приезда медиков оказывали первую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

«Уважаемые жители округа, соблюдайте правила безопасного поведения на воде! Не купайтесь в необорудованных местах и в состоянии опьянения! Берегите свою жизнь! Будьте бдительны на водоемах!», - обратились в ГИМС МЧС к югорчанам.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 253, комментариев: 0
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