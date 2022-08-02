План по введению жилья в Югре выполнен наполовину

В планах Югры – ввести за год 868 тысяч квадратных метров жилья, на сегодня выполнение составляет почти 50 процентов. При этом 635 тысяч квадратов этого жилья придется на 232 многоквартирных дома (сейчас построены 62), остальное – на индивидуальное жилищное строительство, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры со ссылкой на прошедшее заседание штаба по строительству.

«Динамика строительства во всех муниципалитетах разная, но в целом рассчитываем на достижение плановых показателей», – отметил директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа Григорий Невоструев.

В ходе заседания более подробно выслушали доклад из Лангепаса. Глава этого города Сергей Горобченко рассказал, что в этом году полагающиеся квартиры должны получить 11 детей-сирот, жилье для них уже куплено и даже частично передано новым владельцам. Также администрация города в 2023 году завершит программу переселения горожан из жилья, признанного аварийным до начала 2017 года. Осталось всего немногим более тысячи квадратных метров таких домов, нужно только купить 70 квартир, чтобы переселить туда жильцов. На это муниципальному бюджету требуется 252 млн рублей.

«Мы направили письмо в адрес департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры с просьбой выделить денежные средства в рамках реализации госпрограммы автономного округа «Развитие жилищной сферы». Получение дополнительного финансирования из средств регионального бюджета позволит приобрести 70 квартир для расселения граждан из аварийного жилья в 2023 году», – резюмировал Горобченко.