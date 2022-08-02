Лесные пожары в августе прогнозируются на севере Югры

Лесные пожары в августе ожидаются на севере Югры. Это следует из долгосрочного прогноза рисков возникновения лесных возгораний в регионах России, разработанного Федеральной Авиалесоохраной.

«В Югре вероятность повышения среднемноголетних значений пожарной опасности в последний летний месяц прогнозируется в северной части автономного округа — Белоярском и Березовском районах, северных территориях Сургутского района», - говорится в сообщении телеграм-канала «Депнедра Югры».

По данным на утро 1 августа, в Югре действовали 32 пожара, а площадь, пройденная огнем, составила 9 753,8 гектара. За выходные она увеличилась в 2,5 раза.

С 29 июля в округе действует особый противопожарный режим, который запрещает жителям ХМАО посещать лесные массивы.