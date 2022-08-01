Ущерб от лесных пожаров в УрФО в 2022 году оценен в сумму свыше 1,4 млрд рублей

Предварительный ущерб от лесных пожаров в уральских регионах, по данным на 29 июля, составил свыше 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства по УрФО.

«Затраты на тушение - 741 млн 622 тыс. рублей, непосредственно ущерб, нанесенный природе, - 658 млн 936 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на тушение и общий ущерб снизились в четырех из шести уральских регионах – Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ЯНАО. А потери древесины на корню снизились во всех субъектах УрФО, кроме Ямала.

По данным на утро 1 августа, в Югре действовали 32 пожара, а площадь, пройденная огнем, составила 9 753,8 гектара. За выходные она увеличилась в 2,5 раза.