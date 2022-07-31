У самолета Utair на рейсе Сочи – Сургут отказало оборудование, сообщил Аviaincident

У самолета Boeing-737, летевшего из Сочи в Сургут, произошел отказ оборудования. Рейс выполняла авиакомпания Utair. Инцидент произошел вечером 30 июня во время вылета судна из аэропорта Сочи, сообщает telegram-канал Аviaincident.

«Вечером 30 июля при наборе высоты до 8850 метров командир судна доложил об отказе триммера стабилизатора. После этого пилот принял решение снизить высоту и следовать на аэродром назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком режиме «с сокращенными интервалами» борт благополучно добрался до аэропорта назначения в Сургуте. Посадка прошла в штатном режиме.