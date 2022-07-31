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​Югра купит новое медицинское оборудование на сотни миллионов рублей

В Югре на сотни миллионов рублей увеличили расходы на здравоохранение

​Югра купит новое медицинское оборудование на сотни миллионов рублей
Фото pixabay.com

Очередное увеличение расходов на здравоохранение было утверждено на прошедшем заседании правительства Югры под председательством Натальи Комаровой. Руководство региона одобрило выделение новых бюджетных ассигнований на покупку дополнительного оборудования в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

«Изменения в государственную программу вносятся в связи с увеличением финансирования на 2022 год: 263 млн рублей за счет федерального бюджета и 420 млн – из окружного бюджета. Ресурсы планируется направить на приобретение 66 единиц медицинского оборудования», – отметила в ходе заседания Наталья Комарова. По словам директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского, технику закупят для 20 организаций первичного звена здравоохранения.

Стоит отметить, что медицина – один из «столпов» в расходах бюджета Югры. На этапе принятия параметров казны на 2022 год госпрограмма «Современное здравоохранение» получила объем более чем в 70 млрд рублей. Они будут направлены на развитие системы медико-санитарной помощи, модернизацию первичного звена, комплексные программы профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, строительство 24 новых объектов здравоохранения, включая бюро судебно-медицинской экспертизы и новой станции переливания крови в Сургуте. Также окружной бюджет финансирует ежегодные выплаты по государственно-частному партнерству по факту возведения сургутского Центра охраны материнства и детства.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 217, комментариев: 0
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