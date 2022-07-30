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​Врачи из Югры будут налаживать медицинскую систему в Макеевке

Новая делегация врачей из Югры отправилась в ДНР

​Врачи из Югры будут налаживать медицинскую систему в Макеевке
Фото t.me/aadobrovolskii

Очередная делегация медиков из Югры отправилась в город Макеевка Донецкой Народной Республики. Среди них – хирурги, кардиохирурги, трамватологи. Цель поездки – помочь с восстановлением и полноценной настройкой системы здравоохранения в городе, с которым у Югры заключено соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 30 мая в ходе визита Натальи Комаровой в ДНР, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Сформирована первая команда из четырех специалистов Ханты-Мансийской, Сургутской окружных клинических больниц, региональных кардиоцентра и травматологического центра. Задача перед нашими медиками стоит одна — оказывать практическую помощь жителям Макеевки. Там на сегодняшний день около 20 больниц разного размера, где необходимо содействие югорчан», – комментирует директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Глава делегации – замглавного врача по хирургии Ханты-Мансийской ОКБ Михаил Скоробогатов. Действовать медики будут по ситуации – они готовы не только к консультациям, но и реальному оказанию помощи, включая хирургические операции.

«Мы отлично понимаем, что наша помощь там действительно нужна. Жители Макеевки остались без необходимого количества медиков, без возможности получить квалифицированную помощь здесь и сейчас», – отметил заведующий хирургическим отделением № 1 Сургутской ОКБ Дмитрий Шабанов.


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30 июля в 17:57, просмотров: 791, комментариев: 0
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