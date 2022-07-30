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​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу

За достижение высоких показателей правительство Югры выделило муниципалитетам 200 млн рублей

​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу
Фото pixabay.com

Приятный бонус получили несколько муниципалитетов Югры за хорошую работу. По итогам заседания правительства региона под председательством Натальи Комаровой было принято решение выделить лучшим местным администрациям, продемонстрировавшим высокие показатели по итогам 2021 года, суммарно 100 млн рублей в качестве дотаций. Дотация – это такой тип межбюджетного трансферта, который подразумевает свободное использование получателям – значит, муниципалитеты смогут направить деньги на те нужды, которые посчитают наиболее актуальными.

«100 млн рублей из окружного бюджета распределены шести городским округам: Лангепас, Радужный, Когалым, Ханты-Мансийск, Урай, Мегион – и пяти муниципальным районам: Белоярский, Сургутский, Кондинский, Нефтеюганский и Нижневартовский», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Но и это не все – еще 100 млн рублей выделены Ханты-Мансийску, Когалыму, Покачам, а также Сургутскому, Белоярскому и Ханты-Мансийскому районам на основании доклада департамента экономического развития о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления. Прочитать этот доклад вскоре можно будет на сайте admhmao.ru и сайте департамента экономического развития Югры. Согласно этому документу, комплексная оценка выше среднего досталась 12 муниципальным образованиям.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 81, комментариев: 0
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