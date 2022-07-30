В Сургуте и Лангепасе создадут исправительные центры

В Сургуте и Лангепасе могут появиться исправительные центры, где будут располагаться приговоренные к общественным работам. Об этом заявил руководитель регионального управления ФСИН Александр Федоров.

«В ближайшее время планируется создание центров в Сургуте и Лангепасе с лимитом наполнения 217 человек. До конца текущего года количество созданных мест в учреждениях будет увеличено до 400. Они разместятся на базе помещений, предоставленных организациями. Осужденные будут заняты в строительной и дорожной отраслях», – подчеркнул Федоров.

Напомним, что зимой в Сургуте уже открылся подобный центр – там могут проживать порядка 200 осужденных по преступлениям небольшой или средней тяжести. Здание предоставила копания «Сибпромстрой».