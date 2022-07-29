Житель Нягани проведет в колонии 7 лет за смертельную аварию в состоянии опьянения

Няганский горсуд признал 36-летнего жителя Нягани виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Авария произошла 26 апреля 2021 года. Суд установил, что югорчанин, управляя автомобилем Ford Focus, сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате дорожно-транспортного происшествия последняя от полученных травм скончалась на месте происшествия», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Отбывать наказание югорчанин будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.