Югорчане отправятся экологический форум на Камчатку

Делегация из Югры примет участие в форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в конце августа – начале сентября на Камчатке. Как сообщает «Югра-ТВ», на мероприятии соберется молодежь, которая обсудит вопросы и поделится опытом охраны окружающей среды, а также повышения экологической грамотности и культуры. Югорчане смогут рассказать о проектах, типа «Югра собирает» – в его рамках в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске откроются площадки для приема вторсырья.