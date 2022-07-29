92 новых заболевших коронавирусом обнаружили в Югре за сутки

В Югре за минувшие сутки выявлено уже 92 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 74. Большинство новых ковид-пациентов, как и прежде, зарегистрировано в Сургуте – 29, а также в Нижневартовске – 20, Нефтеюганске – 10 и Ханты-Мансийске – 8.

«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - зафиксирована пневмония», - уточнили в региональном оперштабе.

Всего коронавирусом в ХМАО на этот момент болеют 586 человек. А общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 212 340. Умерли за весь период 2 557 пациентов, выздоровели 209 197 югорчан.