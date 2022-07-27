Югорчанин украл телефон, но был пойман по глупости

38-летний житель Югорска обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона. Как выяснилось, накануне потерпевший познакомился с злоумышленником на улице и пригласил домой. Ночью, уходя из гостей, подозреваемый обнаружил на веранде дома телефон, который и решил присвоить, предварительно выкинув сим-карту владельца.

В течение суток полицейские пытались установить личность и местонахождение злоумышленника, однако обнаружить удалось потерпевшему, просматривая селфи «нового хозяина» в своем облачном хранилище. Как оказалось, неработающий 23-летний мужчина не отключил автозагрузку личных фотографий в «облако» и активно делал селфи, хвастаясь друзьям новым телефоном. В итоге злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Югры.