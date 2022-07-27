103 лесных пожара действуют в России, из них 21 – в Югре

В России, по данным на 00:00 27 июля, действовало 103 лесных пожара на площади 23 328 га. Из них 21 пожар на площади 3 499 га зафиксирован в ХМАО, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Больше всего пожаров в Якутии – 35 возгораний на площади 7 458 га. В Республике Коми 16 пожаров охватили площадь 4 356 га.

«На тушении задействовано 3 073 человека, 206 единиц техники, 34 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 80 воздушных судов», - говорится в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны.

За минувшие сутки в 16 регионах России ликвидировали 32 лесных пожара на площади 3 194 га, в том числе в Югре, Архангельской, Московской, Рязанской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Иркутской, Магаданской областях; Красноярском, Хабаровском краях; Республиках Коми, Башкортостан, Мордовия, Тыва.

В Югре 22 июля ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Аналогичный режим действует всего в 7 субъектах России. Еще в 58 субъектах страны введен особый противопожарный режим.