12 сурдлимпийцев из Югры завоевали медали Чемпионата России

Три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали привезли с чемпионата России югорские легкоатлеты. Соревнования по легкой атлетике спорта глухих прошли в Саранске с 21 по 26 июля.

Спортсмены из Югры состязались в забегах на разные дистанции, беге с препятствиями и эстафетах, в десятиборье и семиборье, а также в метании молота, диска, копья и толкании ядра.

«При невероятно жаркой погоде все ребята показали отличную борьбу, волю к победе…Исходы состязаний были непредсказуемы: спортсменов разделяли доли секунды, из-за жары нельзя было исключать, что кто-то сойдёт с дорожки. Но наши спортсмены проявили железный характер и чудеса выносливости, выложились на все сто», — отметил один из тренеров югорчан Александр Скворцов.

В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из 33 регионов России. Честь автономного округа защищали 12 легкоатлетов.