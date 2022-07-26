Пенсионный фонд незаконно отказал югорчанке в ежемесячной выплате на ребенка

Жительница поселка Междуреченский обратилась в прокуратуру Кондинского района с жалобой на отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

В ходе проверки выяснилось, что такое решение в мае приняло территориальное отделение Пенсионного фонда РФ. Отказ в ведомстве объяснили тем, что у матери ребенка отсутствуют доходы от трудовой деятельности.

«Однако прокурорская проверка показала, что в распоряжении Пенсионного фонда находились документы, подтверждающие наличие у заявительницы и ее супруга доходов», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор района внес в адрес руководителя регионального управления ПФР представление, которое было удовлетворено. После этого югорчанке назначили социальные выплаты.

Ранее сообщалось, что больше половины российских семей, направивших запросы на получение выплат на детей от 8 до 17 лет, получили отказ. Основная причина – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев). Вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у семьи полностью отсутствует официальный заработок.

Выплаты семьям с детьми, имеющим небольшой доход, анонсировал в марте президент РФ Владимир Путин. Указ был подписан в конце месяца, а первые начисления начались с 1 мая.