364 должностных лица привлекли к ответственности в Югре из-за долгов по зарплате

Прокуратура ХМАО добилась погашения долгов по зарплате с начала 2022 года на общую сумму свыше 246 млн рублей. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

Всего в первой половине этого года прокуроры Югры выявили более 1,4 тыс. нарушений закона в сфере защиты прав граждан на оплату труда. Для их устранения внесено 162 представления, объявлено 25 предостережений, принесено 49 протестов.

К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 264 должностных лица. В пользу 660 югорских работников задолженность по заработной плате взыскана через суд.

«В отношении 11 работодателей, нарушивших права работников на оплату труда, возбуждены уголовные дела по ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). За повторную невыплату заработной платы на основании возбужденных прокурорами административных производств 2 руководителя предприятий округа дисквалифицированы (лишены права занимать руководящие должности на определенный срок)», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.