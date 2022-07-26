Отдыхающие в Югре дети из Макеевки посетили аквапарк в столице региона

Продолжается отдых детей из Макеевки (ДНР) в Югре. 50 детей, которые базируются в Ханты-Мансийске, отправились в аквапарк «ЮграМегаСпорт», сообщает «Югра-ТВ». В настоящий момент в регионе находятся 150 детей из Макеевки (100 в Сургуте, 50 в столице округа), они проведут здесь 21 день, после чего прилетят еще 150 детей на августовскую смену. Для них предусмотрены культурные и оздоровительные программы.

Все это происходит в рамках соглашения, заключенного между Югрой и Макеевкой в ходе визита Натальи Комаровой в Донецкую Народную Республику.