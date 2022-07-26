В ХМАО мужчина зарезал знакомого в состоянии алкогольного опьянения

В поселке Приобье Октябрьского района задержан 50-летний мужчина по подозрению в убийстве. Следствие полагает, что пенсионер до смерти зарезал владельца квартиры, в которой временно проживал. Сообщается, что причиной этому послужило нежелание знакомого подозреваемого в трудоустройстве и оплате коммунальных услуг.

«По версии следствия 23 июля 2022 года около 03 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов поселка Приобье Октябрьского района, где временно проживал у своего знакомого, из злости за то, что владелец квартиры ведет паразитический образ жизни, не работает и не оплачивает коммунальные расходы, нанес тому удар ножом в область грудной клетки. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания, однако расследование по делу продолжается.