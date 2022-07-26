Правительство Югры поможет исследователям керна

Более 85 млн рублей из бюджета Югры будут выделены для улучшения работы исследователей керна. Такое решение приняло правительство автономного округа на заседании под председательством Натальи Комаровой – для этого внесены поправки в госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов», рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Изменения вызваны увеличением бюджетных ассигнований по программе на 85,6 млн рублей для развития центра исследования керна Научно-аналитического центра рационального недропользования имени В.И. Шпильмана и увеличения фонда оплаты труда сотрудникам бюджетных организаций лесного хозяйства до уровня не ниже окружной среднемесячной заработной платы по региону», – объяснила решение правительства Наталья Комарова. Если уточнить – то из 85,6 млн рублей 36,8 млн пойдет на развитие центра исследований керна, а 48,7 млн рублей – на повышение зарплат работникам лесхозов.

По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергея Филатова, благодаря работе центра исследования керна, его передовым технологиям и специалистам, нефтяники способны более эффективно работать с трудноизвлекаемой нефтью. «Мы ожидаем, что увеличение финансирования положительно скажется на повешении коэффициента извлечения нефти на территории автономного округа из «трудных» запасов, так как в Югре более 60 процентов добываемой в год нефти – из сложных объектов, – рассказал Филатов. – Развитие лабораторного центра исследования керна поможет нам точнее определять методы и способы извлечения углеводородов, относящихся к ТРИЗ, прирастив за счёт них извлекаемые запасы нефти в автономном округе».