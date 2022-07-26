В Югре ускоряют процесс разрешения на строительство для отдельных важных объектов

В Югре внесены изменения в градостроительные правила – с целью ускорения всех процессов, связанных с важными проектами. В муниципалитетах в 2022 году можно будет менять правила землепользования и застройки, а также генеральные планы городов и поселений, не прибегая к инструменту публичных слушаний, в случаях, если речь идет о строительстве объектов, реализуемых за счет средств бюджетов разных уровней, инвестпрограмм естественных монополий и коммунального комплекса. Такое решение приняло правительство региона на заседании под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Прошу обратить внимание руководителей органов местного самоуправления на этот документ. В данном случае при принятии решения большая ответственность ложится на тех, кто остается в системе согласования, – цитирует главу региона департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. – Речь идет о том, чтобы проводить принятие решения без общественных обсуждений. Таким образом у нас в автономном округе реализуются антикризисные меры для строительной отрасли».

Директор образованного недавно департамента пространственного развития и архитектуры Югры и главный архитектор региона Виктория Семенова отметила, что это решение одобрил общественный совет при департаменте строительства автономного округа.