29 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

Сургут продолжает лидировать в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом.

В 5 муниципалитетах Югры за прошедшие сутки выявлено 29 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество в Сургуте – 17, а также в Нижневартовске – 8. У 28 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, отметили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зафиксировано. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в Югре 212 133. Из них 461 – активные. Выздоровели за весь период пандемии 209 115 пациентов. Скончались 2 557 человек.