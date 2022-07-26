134 уголовных дела о коррупции возбудили в ХМАО с начала 2022 года

В ХМАО с начала 2022 года возбуждено 134 уголовных дела по коррупционным преступлениям. За их совершение перед судом предстали 48 должностных лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«За 1 полугодие 2022 года следователями расследовано 134 коррупционных преступления, за совершение которых перед судом предстали 48 должностных лиц, общий ущерб от действий которых составил более 53 миллионов рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

В числе расследованных коррупционных преступлений оказались мошенничество, присвоение и растрата, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностных полномочий, дача взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, служебный подлог.

Всего в первом полугодии в производстве югорских следователей находилось более 1400 уголовных дел. Из них 417 дел направлены в суд. Всего расследовано 885 преступлений различной категории, уточнили в СУ СКР по ХМАО.