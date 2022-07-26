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Mercedes улетел в кювет на югорской трассе – пострадали три человека

Три человека пострадали на загородной трассе в ХМАО

Mercedes улетел в кювет на югорской трассе – пострадали три человека
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с тремя пострадавшими произошло днем накануне, 25 июня, на 5 км дороги Нижневартовск – Излучинск в Нижневартовском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 54-летний водитель Mercedes 308D не справился с управлением и допустил съезд на обочину, после чего автомобиль улетел в придорожный кювет.

«В результате ДТП водитель и пассажиры - 25-летняя женщина и 27-летний мужчина получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки в ХМАО произошло 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 39 водителей и 53 – за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 220, комментариев: 0
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