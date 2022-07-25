Пенсионный фонд отказал югорскому пенсионеру в компенсации расходов за проезд к месту отдыха

Пенсионер из Мегиона обратился в прокуратуру с жалобой на отказ Пенсионного фонда выплатить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха. В ходе проверки выяснилось, что мужчина отправился в санаторий в пределах округа. Вернувшись, он обратился в территориальное отделение ПФР с заявлением о компенсации.

К заявлению пенсионер приложил билеты, подтверждающие факт проезда на автобусе в санаторий. Однако в выплате ему было отказано.

«Причиной для отказа Пенсионный фонд счел, что автобус, на котором выехал пенсионер не включен в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Учитывая, что такое основание в качестве отказа в выплате компенсации в законодательстве отсутствует, прокуратура обратилась с иском в суд. Суд требования удовлетворил, взыскав с ПФР в пользу пенсионера сумму компенсации расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно.