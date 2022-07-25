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​Сургут продолжает лидировать в ХМАО по числу новых заболевших ковидом

53 новых случая коронавируса выявлено в ХМАО за сутки

​Сургут продолжает лидировать в ХМАО по числу новых заболевших ковидом
pixabay.com

В Югре за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом в 14 муниципалитетах. Как и днями ранее, большинство новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 20. Еще 12 заразившихся зарегистрировано в Нижневартовске. В других муниципалитетах ХМАО ковидом за сутки заболели от 1 до 4 человек.

«На момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в ХМАО болеют 455 человек. А общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 212 104. Выздоровели за весь период 209 092 человека. Умерли 2 557 пациентов.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 298, комментариев: 0
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