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В Югорске откроется первая в ХМАО «умная» спортивная площадка

«Умную» спортивную площадку планируется открыть в Югорске

В Югорске откроется первая в ХМАО «умная» спортивная площадка
Фото: наш город

В Югорске к 60-летию города откроется первая в ХМАО «умная» спортивная площадка. Информация об этом была озвучена в ходе виртуальной встречи губернатора Натальи Комаровой с жителями города 22 июля.

Югорск вошел в число 200 городов России, где в рамках нацпроекта «Демография» будут сооружены «умные» площадки, сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей. От обычных их отличает наличие на тренажерах QR-кодов, отсканировав которые можно получить видеоинструкцию от виртуального тренера.

«Мы уверены, что «умная» площадка станет не только точкой притяжения спортсменов, любителей здорового образа жизни, но и местом занятий физкультурой и спортом учащихся Югорского политехнического колледжа и лицея, расположенных вблизи объекта», - отметили городские спортсмены-активисты Анастасия Барашкова и Татьяна Киприянова.

Также в Югорске в скором времени откроется виртуальный концертный зал и новый корпус Югорского политехнического колледжа, который с учебного года примет около 700 студентов.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 161, комментариев: 0
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