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Для югорских дачников проходит акция «Не бросай меня на даче»

Акция «не бросай меня на даче» проходит в ХМАО

Для югорских дачников проходит акция «Не бросай меня на даче»
Фото: https://unsplash.com

В ХМАО с 1 июля по 30 сентября проходит зоозащитная акция «Не бросай меня на даче!». Общественники проводят рейды на территориях садовых товариществ, беседуют с дачниками, вручают им памятки и напоминают об ответственности перед животными.

«Бывает так, что люди берут животное на летний сезон, а потом оставляют «зимовать» на участке. Люди возвращаются в город, в свои квартиры, в которых места верному псу или ласковой кошке не находится. И тогда эти кошка и собака просто оставляются на даче. Так четвероногое становится брошенным и бездомным. Чтобы таких ситуаций не было, в округе проходит зоозащитная акция «Не бросай меня на даче!», - отмечают в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Там подчеркивают, что каждое брошенное на произвол судьбы животное не только обрекается на гибель, но и может представлять опасность. Голодные собаки в поисках пищи часто прибиваются в стаи. Кроме того, если животное не стерилизовано, оно обязательно принесет потомство.

«Если вы не планируете после забирать животное домой, не заводите его на лето вовсе», - обращаются к югорчанам общественники.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 187, комментариев: 0
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