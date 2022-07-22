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Евросоюз включил югорского депутата в санкционный список

Депутат думы ХМАО Николай Заболотнев попал под санкции Евросоюза

Евросоюз включил югорского депутата в санкционный список
informugra.ru

Зампредседателя комитета думы Югры по развитию гражданского общества Николай Заболотнев попал в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

«Г-н Заболотнев является главой исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения прокремлевской правящей партии «Единая Россия». Он также является бывшим главой молодежного парламента Югры, который сотрудничает с молодежными думами самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Г-н Заболотнев регулярно посещает встречи, форумы и мероприятия Югорской молодежной думы», — говорится в опубликованном документе.

Отныне югорскому депутату нельзя ездить на Запад, а его счета в Европе, если они есть, будут заблокированы.

Всего в новый, седьмой по счету, санкционный список Евросоюза попали 57 физических лиц и структур из России. В их числе - актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы Адам Делимханов, лидер мотоклуба «Ночные волки», организация «Юнармия», «Сбербанк» и др.


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22 июля в 14:33, просмотров: 629, комментариев: 0
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