Депутат думы ХМАО Николай Заболотнев попал под санкции Евросоюза

Зампредседателя комитета думы Югры по развитию гражданского общества Николай Заболотнев попал в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

«Г-н Заболотнев является главой исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения прокремлевской правящей партии «Единая Россия». Он также является бывшим главой молодежного парламента Югры, который сотрудничает с молодежными думами самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Г-н Заболотнев регулярно посещает встречи, форумы и мероприятия Югорской молодежной думы», — говорится в опубликованном документе.

Отныне югорскому депутату нельзя ездить на Запад, а его счета в Европе, если они есть, будут заблокированы.

Всего в новый, седьмой по счету, санкционный список Евросоюза попали 57 физических лиц и структур из России. В их числе - актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы Адам Делимханов, лидер мотоклуба «Ночные волки», организация «Юнармия», «Сбербанк» и др.