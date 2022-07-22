16+
Логотип Сиапресс
USD  56,4783   EUR  57,1133  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Напавший на собутыльника с ножом югорчанин проведет 9 лет в колонии

Суд вынес приговор жителю Советского, напавшему на собутыльника с ножом

​Напавший на собутыльника с ножом югорчанин проведет 9 лет в колонии
pixabay.com

Советский райсуд вынес приговор жителю Советского. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Преступление произошло в декабре 2021 года. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Промышленная, повздорил со своим знакомым. В ходе ссоры злоумышленник ударил своего собутыльника ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Суд приговор югорчанина к 9 годам исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано 750 тыс. рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:05, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 791
  2. Светлая квартира в доме «Severin» для тех, кто хочет переехать уже в этом году 605
  3. Две общественные приемки работ по благоустройству прошли в в парке «За Саймой» 489
  4. ​В Сургуте добавят контейнеров для сбора пластика 472
  5. ​Югра приняла первую смену детей из Макеевки, приехавших на отдых в Сургут и Ханты-Мансийск 406
  6. Югорчане стали чаще летать за границу 401
  7. ​Новые сургутские заборы: не решаем проблему, а добавляем новую к старой 287
  8. Глава депздрава Добровольский назвал срок сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске 233
  9. Заболеваемость ковидом в ХМАО подскочила за сутки вдвое 212
  10. 11-летний велосипедист угодил под колеса автомобиля в югорском поселке 209
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2111
  2. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1846
  3. Замещение прогресса 1693
  4. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1681
  5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1658
  6. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1512
  7. Двое нефтяников попали в реанимацию после пожара на Тагринском месторождении 1507
  8. ​Россия может все, но у нее проблема с ориентированной на свою страну элитой 1482
  9. Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск» 1438
  10. ​В Сургутском районе открыли арт-дачу 1433
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7384
  2. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5321
  3. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4256
  4. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4042
  5. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3907
  6. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3894
  7. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3502
  8. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3041
  9. Лебединая верность 3025
  10. У кого что болит 2847

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика