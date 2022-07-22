Суд вынес приговор жителю Советского, напавшему на собутыльника с ножом

Советский райсуд вынес приговор жителю Советского. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Преступление произошло в декабре 2021 года. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Промышленная, повздорил со своим знакомым. В ходе ссоры злоумышленник ударил своего собутыльника ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Суд приговор югорчанина к 9 годам исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано 750 тыс. рублей.