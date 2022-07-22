Назальная вакцина от ковида будет доступна югорчанам в течение двух месяцев

В течение двух месяцев в Югру поступит назальная вакцина от коронавируса. Об этом в ходе прямого эфира заявил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский. По его словам, данный препарат – тот же «Спутник V», который вводится с помощью специальной распыляющей насадки.

«Их производство налажено, в ближайшие месяцы они будут произведены в нужном количестве, и мы ожидаем их поступления на рынок. Ими будут обеспечены все поликлиники, кабинеты вакцинации округа. Возможность привиться с помощью спрея у нас с вами в течение месяца-двух появится», – заявил Добровольский.