Житель Когалыма обогатил мошенников на полтора миллиона рублей

47-летний житель Когалыма стал очередной жертвой мошенников. Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что ему позвонила «сотрудница банка» и заявила, что неизвестные люди пытаются оформить на него кредит.

«Злоумышленница убедила югорчанина, что ему необходимо обратиться в банк и оформить «зеркальный» кредит, что он и сделал. После получения кредитных средств когалымчанин по указанию звонившей аферистки обналичил все денежные средства со своей банковской карты и перевел на счет мошенников», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

На этом мошенница не успокоилась. Она еще несколько раз позвонила когалымчанину и убедила его обналичить деньги с кредитных карт разных банков, имеющихся у него, и перечислить на указанные счета. В результате мужчина лишился почти 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.