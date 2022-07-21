16+
Логотип Сиапресс
USD  56,4783   EUR  57,1133  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра приняла первую смену детей из Макеевки, приехавших на отдых в Сургут и Ханты-Мансийск

Около 300 детей из ДНР отдохнут в Югре этим летом

​Югра приняла первую смену детей из Макеевки, приехавших на отдых в Сургут и Ханты-Мансийск
Фото admhmao.ru

Югра стала одним из первых регионов России, который выразил готовность принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в феврале этого года. Спустя недолгое время первый самолет с людьми, выехавшими из города Макеевка (ДНР) прибыл в наш регион. Затем была отправка десятков тонн гуманитарных грузов, собственной гуманитарной миссии Югры под Мариуполь, а также личный визит Натальи Комаровой в ДНР с подписанием соглашения о сотрудничестве. И вот – очередной этап этой новообразованной связи – в течение двух месяцев 300 детей из Макеевки приедут на отдых и реабилитацию в автономный округ.

Самолеты с первой сменой уже прилетели в Сургут и Ханты-Мансийск. Всего смен будет две – каждая по 21 дню. Путевки в Югру получили в основном сироты, дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети военнослужащих. Сопровождать их будут 24 взрослых – педагоги и некоторые родители.

Разместят их в детских оздоровительных лагерях и центрах социального обслуживания. В июльскую смену – в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре, в Центре содействия семейному воспитанию в Ханты-Мансийске. В августовскую – в детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» в Советском районе (у них будет научно-техническая смена «Лаборатория Х»), а также оздоровительно-образовательный центр «Юбилейный» в Кондинском районе.

Организующие прием специалисты четко понимают – у этих детей (а они в возрасте от семи до 14 лет) за плечами очень сложный и травмирующий опыт. Поэтому цель приезда – не только отдых сам по себе, но также реабилитация.

«Наша основная задача – помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье, – рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. – Состояние здоровья каждого ребенка продиагностируют психологи, врачи, разработают индивидуальную программу оздоровления, при необходимости будет организовано углубленное лечение. Учреждения, которые примут детей, имеют необходимое медицинское, диагностическое и реабилитационное оборудование. Есть возможность организации широкого спектра физиотерапевтических процедур – массажа, бассейнов, ванн, лазерной и магнитной терапии. На протяжении смен мы будем взаимодействовать с медицинскими организациями округа, чтобы при необходимости ребенок мог получить лечение».

Разумеется, все 21-дневное пребывание в Югре не будет сосредоточено на медицинских и психологических вопросах. «Так как мы хотим, чтобы детям понравилось в Югре, для них разработана как оздоровительная, так и культурная программа. В зависимости от того, в чем каждый отдельный ребенок захочет себя проявить. Программа прописана по дням – в ней есть походы в музеи, театры и художественные мастерские, просмотр мультфильмов, обучение различным прикладным направлениям в творчестве, а также, разумеется, спорт, подвижные игры, концерты и многое другое. Мы приложим все усилия, чтобы дети Макеевки были довольны и восстановились», – отметила Тереза Пономарева. Участникам обеих смен подготовили сбалансированное пятиразовое питание – организаторы гарантировали, что еда будет и вкусной, и полезной.

Чтобы организовать эту масштабную работу, потребовалась координация множества различных структур и ведомств – социального обслуживания, медицины, культуры, спорта. Но в итоге все пойдет на пользу сотен детей, чье детство выпало на сложные времена.

Организация этого отдыха – один из результатов рабочей поездки Натальи Комаровой в ДНР и подписанного с главой Макеевки Владиславом Ключаровым соглашения о сотрудничестве. В этом документе также прописаны меры, которые Югра предпримет для скорейшего восстановления экономики города и возвращению его к спокойной мирной жизни, реализации инфраструктурных проектов, гуманитарной помощи, а также сотрудничестве во множестве областей. Это в очередной раз подтверждает большую роль, которую Югра играет в реализации гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий регионам ДНР и ЛНР.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:20, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 531
  2. В Сургуте столкнулись три легковушки и «скорая» - пострадали два человека 386
  3. ​МегаФон предложил добавлять питомцев в семейную группу 357
  4. ​«Грин парк»: квартиры в ипотеку под 0,01% годовых 341
  5. ​Городские леса Сургута могут загореться 330
  6. ​В Югре растет число болеющих ковидом людей 327
  7. ​Улететь из Сургута в Баку теперь можно дважды в неделю 306
  8. ​Пять деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры 302
  9. ​В ХМАО осудят заключенного, «продававшего девочек» в интернете 284
  10. В Сургуте продолжается реализация программы социальной догазификации 271
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2049
  2. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1847
  3. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1780
  4. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 1749
  5. Замещение прогресса 1625
  6. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1614
  7. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1545
  8. ​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой» 1528
  9. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1445
  10. Двое нефтяников попали в реанимацию после пожара на Тагринском месторождении 1440
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7497
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7330
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5271
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4204
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3962
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3846
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3818
  8. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3454
  9. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2964
  10. Лебединая верность 2922

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика