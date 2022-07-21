Около 300 детей из ДНР отдохнут в Югре этим летом

Югра стала одним из первых регионов России, который выразил готовность принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в феврале этого года. Спустя недолгое время первый самолет с людьми, выехавшими из города Макеевка (ДНР) прибыл в наш регион. Затем была отправка десятков тонн гуманитарных грузов, собственной гуманитарной миссии Югры под Мариуполь, а также личный визит Натальи Комаровой в ДНР с подписанием соглашения о сотрудничестве. И вот – очередной этап этой новообразованной связи – в течение двух месяцев 300 детей из Макеевки приедут на отдых и реабилитацию в автономный округ.

Самолеты с первой сменой уже прилетели в Сургут и Ханты-Мансийск. Всего смен будет две – каждая по 21 дню. Путевки в Югру получили в основном сироты, дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также дети военнослужащих. Сопровождать их будут 24 взрослых – педагоги и некоторые родители.

Разместят их в детских оздоровительных лагерях и центрах социального обслуживания. В июльскую смену – в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре, в Центре содействия семейному воспитанию в Ханты-Мансийске. В августовскую – в детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» в Советском районе (у них будет научно-техническая смена «Лаборатория Х»), а также оздоровительно-образовательный центр «Юбилейный» в Кондинском районе.

Организующие прием специалисты четко понимают – у этих детей (а они в возрасте от семи до 14 лет) за плечами очень сложный и травмирующий опыт. Поэтому цель приезда – не только отдых сам по себе, но также реабилитация.

«Наша основная задача – помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье, – рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. – Состояние здоровья каждого ребенка продиагностируют психологи, врачи, разработают индивидуальную программу оздоровления, при необходимости будет организовано углубленное лечение. Учреждения, которые примут детей, имеют необходимое медицинское, диагностическое и реабилитационное оборудование. Есть возможность организации широкого спектра физиотерапевтических процедур – массажа, бассейнов, ванн, лазерной и магнитной терапии. На протяжении смен мы будем взаимодействовать с медицинскими организациями округа, чтобы при необходимости ребенок мог получить лечение».

Разумеется, все 21-дневное пребывание в Югре не будет сосредоточено на медицинских и психологических вопросах. «Так как мы хотим, чтобы детям понравилось в Югре, для них разработана как оздоровительная, так и культурная программа. В зависимости от того, в чем каждый отдельный ребенок захочет себя проявить. Программа прописана по дням – в ней есть походы в музеи, театры и художественные мастерские, просмотр мультфильмов, обучение различным прикладным направлениям в творчестве, а также, разумеется, спорт, подвижные игры, концерты и многое другое. Мы приложим все усилия, чтобы дети Макеевки были довольны и восстановились», – отметила Тереза Пономарева. Участникам обеих смен подготовили сбалансированное пятиразовое питание – организаторы гарантировали, что еда будет и вкусной, и полезной.

Чтобы организовать эту масштабную работу, потребовалась координация множества различных структур и ведомств – социального обслуживания, медицины, культуры, спорта. Но в итоге все пойдет на пользу сотен детей, чье детство выпало на сложные времена.

Организация этого отдыха – один из результатов рабочей поездки Натальи Комаровой в ДНР и подписанного с главой Макеевки Владиславом Ключаровым соглашения о сотрудничестве. В этом документе также прописаны меры, которые Югра предпримет для скорейшего восстановления экономики города и возвращению его к спокойной мирной жизни, реализации инфраструктурных проектов, гуманитарной помощи, а также сотрудничестве во множестве областей. Это в очередной раз подтверждает большую роль, которую Югра играет в реализации гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий регионам ДНР и ЛНР.