Суд в ХМАО рассмотрит уголовное дело об одураченных мужчинах

В Сургутском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летнего уроженца Пермского края. Он обвиняется в совершении серии дистанционных мошенничеств, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным следствия, злоумышленник создал фейковую страницу в соцсети «ВКонтакте», где опубликовал информацию по предоставлению интимных услуг, а также указал номер телефона для связи. «Девочек продавал якобы», - пояснил впоследствии сам обвиняемый.

В период с мая по август 2021 года на уловку мошенника попались 13 человек из 8 регионов РФ. В том числе мужчина, который находился на рабочей вахте в Сургутском районе.

«Все потерпевшие хотели провести вечер в компании девушки, но как только переводили предоплату, связь с ними прекращалась. Таким образом, обвиняемый причинил пострадавшим ущерб порядка 150 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска установили личность афериста и его местонахождение. Выяснилось, что обвиняемый уже имеет судимость и прямо сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.