Суд обязал чиновников обеспечить югорчан чистой водой

В ХМАО суд обязал администрацию Советского района обеспечить население чистой питьевой водой. С жалобами на услуги водоснабжения жители района обратились в прокуратуру. Проверка показала, что в Советском, а также в городских поселениях Агириш, Малиновский, Таежный, Зеленоборск, Коммунистический, поселке Юбилейный и сельском поселении Алябьевский питьевая вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Основными причинами ненадлежащего качества питьевой воды стали отсутствие капительного ремонта скважин на водозаборных сооружениях, резервуаров чистой воды и ветхих сетей водоснабжения», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор обратился в суд с требование обязать администрацию Советского района устранить допущенные нарушения и обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Советский районный суд иск удовлетворил, однако чиновники обжаловали вынесенное решение в суде апелляционной инстанции.

«Судебной коллегией суда округа решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой», - подытожили в пресс-службе прокуратуры округа.