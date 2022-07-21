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Югорчане отстояли через суд право на чистую воду

Суд обязал чиновников обеспечить югорчан чистой водой

Югорчане отстояли через суд право на чистую воду
pexels.com

В ХМАО суд обязал администрацию Советского района обеспечить население чистой питьевой водой. С жалобами на услуги водоснабжения жители района обратились в прокуратуру. Проверка показала, что в Советском, а также в городских поселениях Агириш, Малиновский, Таежный, Зеленоборск, Коммунистический, поселке Юбилейный и сельском поселении Алябьевский питьевая вода не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Основными причинами ненадлежащего качества питьевой воды стали отсутствие капительного ремонта скважин на водозаборных сооружениях, резервуаров чистой воды и ветхих сетей водоснабжения», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор обратился в суд с требование обязать администрацию Советского района устранить допущенные нарушения и обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Советский районный суд иск удовлетворил, однако чиновники обжаловали вынесенное решение в суде апелляционной инстанции.

«Судебной коллегией суда округа решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой», - подытожили в пресс-службе прокуратуры округа.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 186, комментариев: 0
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