Режим ЧС ввели в Нягани из-за лесного пожара, который не могут потушить

В Нягани ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возобновившегося лесного пожара. Такое решение было принято накануне, 20 июля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством главы города Ивана Ямашева.

«Режим ЧС введен в связи с возникшим 16 июля пожаром в лесном массиве. Поскольку эта территория является муниципальной, ответственность за ликвидацию возгорания также несет город. Сразу после фиксирования термоточки были задействованы муниципальные силы и средства, в том числе, управления городского хозяйства и МЧС. 17 июля пожар был потушен, но к сожалению, 19 числа возобновился», - сообщил Иван Ямашев.

Процесс тушения пожара осложняется тем, что очаг возгорания находится в 15 км от дороги, и добраться до места можно только на специализированной технике, уточнили в пресс-службе мэрии. По словам специалистов, опасности для жилых районов нет, но в Нягани наблюдается легкая дымка. Сотрудники Роспотребнадзора проводят постоянный мониторинг воздуха - все показатели сейчас в норме, добавили в администрации.

На время действия режима ЧС посещать лесополосу запрещается.