Губернатор Югры с коллегами думают о том, как улучшить инвестиционный климат

Как улучшить инвестиционный климат в Югре – обсудили члены профильного совета под председательством Натальи Комаровой. Она напомнила, что по итогам 2021 года Югра сохранила шестое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, что было озвучено в ходе XXV Петербургского международного экономического форума. Это третий раз с 2014 года, когда Югра вошла в топ-10 регионов инвестиционного рейтинга.

«Оценка проводилась по 67 показателям, в этом году их круг был расширен – по 26 показателям оценка проводилась впервые. Из них по 32 пунктам регион оценен с положительной динамикой. Нам нужны решения, которые помогут перейти на следующий уровень состояния инвестиционного климата. Барьеры, которые отрицательно сказываются на инвестклимате в муниципалитетах и регионе в целом, необходимо устранить», – цитирует главу региона департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Авторы рейтинга из Агентства стратегических инициатив оценивают регионы по четырем базовым шкалам: регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. А в этом году в методологию включили новые факторы, среди которых – силовое давление на бизнес. По этому показателю, к слову, в Югре произошло улучшение более чем в два раза.

Также обсудили собственный региональный рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов. По развитию инвестиционной деятельности и привлечению частных средств в лидерах оказались Сургутский, Березовский, Кондинский районы. По эффективности организационных механизмов и качеству информационной поддержки инвесторов лучшие показатели у Радужного, Сургута и Сургутского района. Последний стал лидером по развитию малого и среднего предпринимательства и победителем сводного рейтинга