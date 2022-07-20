В Югре прошел очередной совет по строительным вопросам

Более половины плана по вводу жилья в Сургутском районе выполнено – введено 39 тысяч квадратных метров из 60 тысяч. Об этом заявил глава муниципалитета Андрей Трубецкой на координационном совете по вопросам строительства и инвестиционной деятельности под председательством замгубернатора Азата Ислаева.

«Сургутский район стабильно перевыполняет план по строительству жилья. За минувшие пять лет введено в эксплуатацию 310,2 тысячи квадратных метров жилья, что больше запланированного показателя на 25,9 процента», – отметил Трубецкой. В этом году в районе снесут 39 расселенных жилых домов. Муниципалитет также исполняет обязательства по обеспечению жильем сирот – в этом году квартиры получат 36 льготников

Кроме того, к началу нового учебного года в районе введут две новые школы. В Нижнесортымском стройка уже завершена, и запущен объект будет 31 июля. А в Солнечном готовность оценивается в 97 процентов, дата введения в эксплуатацию – 30 августа.

Также на заседании совета обновилась информация относительно проблем дольщиков. Как сообщил директор департамента строительства и ЖКХ Югры Григорий Невоструев, в Сургуте из реестра проблемных объектов исключены дом №3 в ЖК «Любимый» и дом №23 в 41-м микрорайоне – они благополучно достроены.