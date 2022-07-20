Развитие поддержки экспорта обсудили в Югре

В Югре прошел региональный этап всероссийской премии «Экспортер года», в котором приняли участие 17 предприятий. Лучших из них наградят на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума в конце сентября, рассказал и.о. директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов на заседании регионального проектного комитета.

Между тем на всероссийском уровне экспортером года в сфере агропромышленного комплекса стала компания из Югры – ООО «ЧУМиКО» из Когалыма. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, предприятие занимается сбором и первичной переработкой дикоросов. Его гендиректор Сергей Половюк в ходе совещания поделился положительным опытом работы с центром поддержки экспорта Югры: «Мы работаем с ним с 2019 года, пользуемся всем спектром услуг, который он предоставляет. В том числе используем его помощь при размещении товаров на электронных площадках, проведении международных переговоров, переводе наших информационных материалов на другие языки, осуществлении сделок».

Наталья Комарова, председательствовавшая на заседании комитета, отметила, что в 2022 году Югра приступила к внедрению регионального экспортного стандарта. «По нашим оценкам, контрольная точка федерального уровня достигнута. Меры поддержки экспортной деятельности предоставляются широкому кругу компаний. В первом полугодии 2022 года сумма помощи экспорту составила 2 млн долларов США при плановом показателе на весь год в размере 3,9 млн», – сказала глава региона.

Новый региональный стандарт будет включать 15 инструментов развития экспорта, в том числе формирование и анализ базы экспортеров, обеспечение присутствия региона на зарубежных рынках, в том числе посредством каналов электронной торговли, организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей и много другое.