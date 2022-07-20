2 случая бешенства животных зарегистрировали в Югре за полгода

1 741 человек пострадал в ХМАО от укусов животных за первую половину 2022 года. Это выше аналогичного периода прошлого года на 29,3%, сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Обращаемость пострадавших от укусов животными составила в среднем 103,9 случаев на 100 тыс. населения. Более высокие показатели зафиксированы в Советском районе - 183,5 случая на 100 тыс. населения, Нягани - 179,6, Мегионе - 176,9, Березовском районе - 160,8, Ханты-Мансийске - 152,5, Ханты-Мансийском районе - 144, Октябрьском районе - 134,2, Белоярском районе - 133,6, Кондинском районе - 118,3, Сургутском районе - 107,5.

«Среди обратившихся от агрессивности диких животных 4% пострадавших», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в текущем году в ХМАО зарегистрировали 2 случая бешенства животных: в апреле погибла собака в Нефтеюганском районе, в мае - в Ханты-Мансийске.

Бешенство — это смертельно опасное острое вирусное инфекционное заболевание человека и животных с абсолютной летальностью, напомнили в Роспотребнадзоре. Это заболевание можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует.